Colpaccio Matera a Casarano, si riapre la corsa playoff

(di Roberto Chito) Tutto riaperto. La rete di Mokulu nel finale permette al Matera di andare ad un solo punto dal Casarano e riapre la corsa ai play off. A 180 minuti dalla fine del campionato, i giochi non sono chiusi. Anzi, si riaprono definitivamente. Rossoazzurri che si illudono con il vantaggio di Gjonaj. Il Matera, però, trova la rimonta con il pareggio di Prado nel primo tempo e la rete decisiva di Mokulu nel finale di partita. La squadra di De Sanzo è ad un solo punto da quella di Laterza ed è tutto ancora aperto.

Partita che comincia nel migliore dei modi per il Casarano. Dopo 4’ arriva il vantaggio. Ci pensa Versienti ad aprire per Nunez che trova il cross per Gjonaj che incorna in rete. Al 10’ i rossoazzurri possono addirittura raddoppiare. Buon pallone di Diop per Versienti che in piena area calcia clamorosamente a lato.

Il Matera, però, con il passare dei minuti cresce. E poco prima del quarto d’ora trova la prima vera occasione. È Russo che da buona posizione trova l’incornata: palla di pochissimo a lato. Passano pochissimi minuti e i biancoazzurri trovano il pareggio. È Tumminelli che dalla destra pennella un perfetto cross per Prado che incorna alle spalle di Carotenuto. Continua il buon momento dei biancoazzurri che al 26’ ci prova con una bella conclusione di Russo dalla distanza: gran risposta di Carotenuto che dice di no.

Ad inizio secondo tempo, è il Matera che finisce sulla falsariga del primo. Gran pallone di Ferrara per Tumminelli che trova il tiro a giro: palla di pochissimo a lato. Risponde il Casarano con Gjonaj che apre il corridoio per Citro ma il suo diagonale termina a lato. Altro capovolgimento di fronte e Matera pericoloso. È Prado che si gira e spara in porta: palla di pochissimo a lato.

Il Casarano non demorde e con Gjonaj ha una buona chance in piena area: palla di poco a lato. Il match, però, cambia al 25’ quando Versienti si prende il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. E il Matera prova il tutto per tutto nel finale. Al 38’ è Agnello a provarci da fuori: palla di pochissimo a lato. Il 2-1 arriva al secondo minuto di recupero. Punizione di Agnello: battuta corta per Maltese che crossa al centro per Mokulu che batte in uscita Carotenuto e riapre i giochi play off.

Casarano-Matera 1-2

Reti: al 4’pt Gjonaj (C), al 17’pt Prado (M), al 46’st Mokulu (M).

Casarano (4-2-3-1): Carotenuto, Nunez, Guastamacchia, Legittimo, Giannini, D’Alena, Cerutti (dal 31’ st De Luca), Citro (dal 29’ st Gambino), Gjonaj (dal 31’ st Marconato), Versienti, Diop (dal 41’st Celli). A dispisizione: Pucci, Thiandoum, Malagnino, Lombardo, Pedalino. Allenatore: Laterza.

Matera (3-4-1-2): Tartaro, Sirimarco, Macanthony, Sepe, Tumminelli, Agnello, Maltese, Lucas, Russo (dal 48’ st Di Palma), Ferrara (dal 36’ st Mokulu), Prado. A disposizione: Paparella, Parisi, Cirio, Persia, Porro, Andrisani, Gningue. Allenatore: De Sanzo.

Arbitro: Teghille di Collegno. Assistenti: Mandarino di Alba-Bra e Perri di Lamezia Terme.

Ammoniti: Cerutti (C).

Espulso: al 25’ st Versienti (C) per doppia ammonizione.

Note: Giornata soleggiata su Casarano. Terreno di gioco in buone condizioni. Angoli: 4-3 per il Casarano. Recupero: 1’pt e 3’st. Spettatori: 700 circa.

