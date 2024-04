Martina-Barletta 3-0, le voci del dopogara

MARTINA FRANCA – Il Martina batte agevolmente il Barletta. Il 3-0 del Tursi condanna i biancorossi e Salvatore Ciullo non nasconde la domenica nera dei suoi.

“Sconfitta meritata – dice il tecnico biancorosso – abbiamo provato a tenere la partita aperta fino alla fine ma siamo stati disattenti e abbiamo pagato a caro prezzo gli errori commessi”. Adesso il Fasano: “Sono tutte partite toste per noi, se non reagiamo andiamo in difficoltà a prescindere dall’avversario”.

Decisamente soddisfatto Pizzulli, nonostante sia sfumato il primo posto ormai matematico dell’Altamura: “Complimenti a loro per la vittoria del campionato, c’è sempre da essere contenti quando vince una pugliese. Sono orgoglioso del lavoro dei miei ragazzi, adesso serve un altro piccolo sforzo per blindare il secondo posto”.

