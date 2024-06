Collegamento Matera-Bari: Cifarelli (Pd) denuncia carenze

Mentre le assessore regionali uscenti ai trasporti si vantano di un presunto risultato storico per l’attivazione del servizio sperimentale di Trenitalia da Potenza a Bari, gli utenti che viaggiano quotidianamente da Matera verso Bari continuano a subire le insufficienze del collegamento FAL.

Secondo Roberto Cifarelli, consigliere regionale del Partito Democratico, per raggiungere Bari da Matera occorrono ancora quasi due ore, a causa di un trasporto ferroviario divenuto insopportabile, senza che il governo regionale abbia fatto nulla in cinque anni per migliorarlo.

Negli ultimi anni, il Governo regionale ha ignorato i bisogni di Matera, come dimostra il blocco del finanziamento di 700.000 euro per il bike sharing per motivi campanilistici. I sindaci, le organizzazioni datoriali e sindacali, le associazioni di consumatori e di categoria reclamano da tempo maggiore attenzione infrastrutturale per il territorio materano, fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dell’intera Basilicata.

Per questo motivo, il Consigliere Cifarelli ha presentato un’interrogazione al Presidente Bardi e alla Giunta regionale per conoscere le iniziative che intendono intraprendere con i vertici di Ferrovie Appulo Lucane. L’obiettivo è verificare la situazione del trasporto ferroviario FAL da e per Matera, ridurre i disagi per i viaggiatori costretti al cambio treno ad Altamura e l’assenza di collegamenti nei giorni festivi, oltre a chiarire le iniziative progettuali della Regione Basilicata per le infrastrutture di Matera.

Cifarelli sottolinea anche l’assenza nella programmazione regionale del prolungamento della Ferrovia dello Stato nel collegamento Ferrandina-Matera-Bari attraverso Gioia del Colle. Questa mancanza di visione penalizza lo sviluppo infrastrutturale del territorio, che non può essere risolto con interventi sporadici. Realizzare questo collegamento ferroviario potrebbe ridurre a meno di due ore il tempo di viaggio tra Potenza e Bari, collegando efficacemente le due città capoluogo.

In conclusione, Cifarelli evidenzia la necessità di una pianificazione infrastrutturale coerente e lungimirante per migliorare il trasporto ferroviario in Basilicata e rispondere alle esigenze dei cittadini di Matera.

