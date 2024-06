Matera, Angelino: ‘Sindaco Bennardi senza maggioranza, vada a casa’

“Ancora una volta, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, si è ritrovato senza maggioranza in Consiglio comunale. Martedì scorso, durante la prima convocazione del Consiglio per l’elezione del nuovo presidente e dei due vice presidenti, dopo le dimissioni di Francesco Salvatore, la maggioranza a trazione 5 Stelle si è trovata con un consigliere in meno per l’assenza di Ramundo. Con soli 16 presenti, è venuto meno il numero legale, vanificando così la procedura di voto, con l’opposizione già fuori dall’aula”, lo scrive in una nota Giovanni Angelino, presidente di Matera nel cuore.

“Bennardi ha cercato di distogliere l’attenzione dalla situazione critica celebrando l’approvazione di un ordine del giorno a sostegno della candidatura di Matera per l’adunata nazionale degli Alpini del 2026. Tuttavia, questo non maschera le difficoltà del suo governo, incapace di garantire il numero legale in Consiglio”, aggiunge Angelino.

“Il sindaco è costretto a confrontarsi con un rimpasto di giunta non ancora completato e con la necessità di nuovi ingressi in Consiglio per mantenere la maggioranza. La “campagna acquisti” di nuovi consiglieri è una strategia disperata per evitare il collasso amministrativo”, sottolinea il presidente di Matera nel cuore.

“In ogni caso siamo di fronte a un’esperienza amministrativa vergognosa e disastrosa sotto tutti i punti di vista e che deve terminare prima possibile. Il sindaco Bennardi, e ovviamente tutti i suoi sostenitori, consiglieri e assessori che sono ancora dalla sua parte, se ne facciano una ragione. Il Movimento 5 Stelle ha fallito la sua esperienza politica ovunque e anche Matera non fa eccezione, quindi si ponga fine a questo scempio politico prima possibile e si torni al voto. Matera merita di più, ma molto di più”, conclude Giovanni Angelino.

