Bandiera Blu a Nova Siri: ‘Traguardo e impegno per la sostenibilità’

Nova Siri celebra il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, un simbolo di eccellenza per la qualità dei servizi e la sostenibilità ambientale della sua spiaggia. Cosimo Latronico, assessore all’ambiente, energia e territorio della Regione Basilicata, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, definendolo anche un impegno per il futuro.

“La consegna della Bandiera Blu alla spiaggia di Nova Siri è un traguardo significativo, ma anche un impegno che sollecita sempre migliori pratiche in materia di servizi e di sostenibilità ambientale nei comuni turistici”, ha dichiarato Latronico evidenziando come questo riconoscimento implichi uno sforzo congiunto non solo delle amministrazioni pubbliche, ma anche dei cittadini e degli operatori turistici, chiamati ad adottare comportamenti responsabili per la tutela e la qualità ambientale.

La Regione Basilicata, secondo Latronico, ha giocato un ruolo cruciale nel promuovere questi obiettivi, lavorando per trasformare le coste ionica e tirrenica in sistemi ambientali di alta qualità attraverso azioni di tutela e sviluppo. Latronico ha inoltre incoraggiato il neo sindaco di Nova Siri, Antonello Mele, a proseguire le collaborazioni con i comuni della costa ionica per garantire che la programmazione delle azioni di tutela e sviluppo abbia una visione integrata e territoriale.

Concludendo, l’assessore ha ribadito l’importanza della responsabilità collettiva nel mantenere e migliorare gli standard ambientali, unendo le forze per un futuro più sostenibile e prospero per le comunità costiere della Basilicata.

