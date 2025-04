Centro Danza Matera trionfa al “CSIinDanza”: primo posto nella danza moderna

MATERA – Grande successo per l’Asd Centro Danza Matera alla seconda edizione del “CSIinDanza”, concorso regionale di danza sportiva promosso dal Centro Sportivo Italiano di Basilicata. La scuola diretta da Mary D’Alessio ha conquistato la qualificazione alle finali nazionali in tutte le categorie in cui era presente, imponendosi tra 13 scuole partecipanti provenienti da Basilicata, Puglia e Campania.

Risultato di punta il 1° posto nella danza moderna, categoria Junior Gruppi, con la coreografia “Dernièr Dance” interpretata da dieci giovani danzatrici. Applausi anche per Matilde Calculli, seconda nella danza classica (categoria Baby Assolo), e per Sara Bubbico, terza nella Junior Assolo.

Ottimi piazzamenti anche nella sezione hip hop (2° posto con “CDM 79”) e nella danza contemporanea (2° posto con “Aria”). Le performance sono state valutate da una giuria internazionale di alto livello.

“Un lavoro costante e appassionato – ha commentato la maestra D’Alessio – premiato da risultati straordinari. Ora testa e cuore alle finali nazionali di maggio a Firenze”.

Soddisfazione anche dal Comitato Csi di Matera, che ha sottolineato la crescita della danza sportiva sul territorio e l’impegno per coinvolgere nuove realtà locali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author