Pomarico, auto finisce fuori strada: un giovane in codice rosso

Grave incidente stradale alle 17.30 di sabato 29 marzo all’incrocio tra la S.P. Le Baracche e Via Vittime della Mafia, nelle vicinanze del campo sportivo di Pomarico (Matera). Una Lancia Musa, con a bordo due ragazzi di 18 e 19 anni, entrambi di Pomarico, è finita rovinosamente in una cunetta.

Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco di Matera, che operano nella sede distaccata di Ferrandina, il passeggero era già uscito dall’auto, mentre i soccorritori hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto per estrarre il conducente, trasportato poi in codice rosso dai sanitari del 118 all’ospedale San Carlo di Potenza. Il passeggero è stato trasferito al nosocomio di Matera.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due ambulanze e una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

