Coldiretti Puglia, ‘Vendite Primitivo in aumento del 5,2%’

Nella classifica dei dieci vini autoctoni che, in Italia, registrano i maggiori incrementi delle vendite c’è il Primitivo pugliese. Lo evidenzia Coldiretti Puglia in una nota, sulla base dei dati Circana, in occasione del Vinitaly di Verona. All’ottavo posto della speciale graduatoria, primo fra i vini rossi, c’è proprio il Primitivo della Puglia con un aumento delle vendite del 5,2%.

“L’aumento delle vendite dei vini autoctoni – spiega Coldiretti – è in netta controtendenza rispetto all’andamento complessivo delle vendite di vino che, nel 2023, hanno fatto registrare un calo in volume del 3,3%, segnale del fatto che il futuro del Vigneto Italia dipende dalla capacità di promuovere e tutelare le distintività territoriali”. “Si tratta – sottolinea Coldiretti – della conferma dell’alta qualità offerta dalla Puglia grazie alla biodiversità e alla tradizione millenaria della viticoltura tricolore”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author