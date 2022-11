Club non gli rinnova il contratto, calciatore di 20 anni si suicida

Condividi su...

Dramma a Mar del Plata, in Argentina. Samuel Rebollo, calciatore classe 2002 della quarta divisione giovanile dell’Aldosivi, si è suicidato dopo che il club ha rifiutato di rinnovargli il contratto. Secondo quanto riferiscono fonti argentine, Samuel Rebollo sarebbe stato spinto a togliersi la vita da una forte depressione, sebbene negli ultimi tempi non avesse mostrato cambiamenti di umore.

Toccante il post scritto su Twitter da José Rebollo, padre di Samuel: “Chiedo solo a Dio e alla Vergine Maria di darmi la forza per continuare in questo incubo. Ti cercherò figlio per il tuo eterno riposo”.