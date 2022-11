Condividi su...

Maxi squalifica per Giuseppe Camassa, centrocampista dell’Atletico Martina, fermato dal giudice sportivo fino al 10 febbraio del 2023. Ma cosa ha fatto Camassa per meritarsi questo lungo stop? “Dopo la segnatura di una rete – si legge sul dispositivo del giudice sportivo -, inseguiva l’Arbitro fino a centrocampo toccandogli il viso con un dito, spintonandolo e proferendo frasi gravemente irriguardose e offensive nei suoi confronti; lasciava il terreno di gioco solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine e in tale circostanza colpiva la schiena dell’Arbitro con la fascia di capitano; al termine della gara rientrava sul terreno di gioco tentando di avvicinarsi all’Arbitro, senza riuscirvi solo per l’intervento delle forze dell’ordine