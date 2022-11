Condividi su...

Cogliere la seconda affermazione casalinga in campionato per alimentare l’inseguimento alle due battistrada Corato e Manfredonia. E’ il naturale obiettivo del Bisceglie nella sfida della nona d’andata in programma domani al “Ventura” contro il San Severo (fischio d’inizio alle 15,30).

Reduce dal colpaccio di misura a San Marco in Lamis, la compagine nerazzurra è chiamata ad una prestazione di nerbo e sostanza al cospetto di un’avversaria altrettanto motivata. Capitan Di Rito e soci non centrano il bottino pieno tra le mura amiche dal 2-0 rifilato al Canosa il 25 settembre scorso, dopo il quale sono arrivati due pareggi ed una sconfitta. Quello con i giallogranata foggiani è un incrocio zeppo di ex su entrambi i fronti: nel Bisceglie militano infatti De Vivo, Pissinis e Paolillo, a San Severo nella passata stagione, mentre tra le file foggiane spiccano i due biscegliesi Casella e Camporeale unitamente a mister Rufini, Rubino, Morra e Liso, tutti nei ranghi nerazzurri lo scorso anno in serie D. Un’altra vecchia conoscenza è l’estremo difensore Leuci.

“E’ una partita molto difficile dal punto di vista tecnico e ovviamente emozionale per via dei tanti ex presenti da una parte e dall’altra – commenta l’allenatore nerazzurro Franco Cinque – . Probabilmente il San Severo è la squadra con il maggior numero di calciatori di categoria del lotto, senza dubbio ci vorrà il miglior Bisceglie per incamerare i tre punti. Abbiamo lavorato sodo in settimana perché vogliamo tornare ad imporci davanti al nostro pubblico”.

Nell’occasione mister Cinque non potrà disporre del giovane esterno mancino Logrieco, appiedato per un turno dopo l’espulsione rimediata in terra garganica, mentre torna a disposizione Barletta; out per infortunio Rodriguez, Stele e Poverino. Il match sarà diretto da Rocco Epicoco di Brindisi, assistito da Andrea Maizzi di Lecce e Gianluigi Novielli di Bari.