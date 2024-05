Cinque nuove regole del calcio: la proposta della Federcalcio olandese

Cambiare le regole del calcio non è semplice. L’IFAB, unico ente responsabile del regolamento del gioco dal 1886, è composto da soli otto membri e, pur essendo formalmente indipendente dalla FIFA, deve spesso confrontarsi con l’opposizione di quest’ultima e di altri attori del panorama calcistico internazionale quando propone innovazioni. Un esempio recente è stato il tentativo di introdurre il cartellino blu per le espulsioni temporanee, bloccato da Infantino prima dell’ultima assemblea dell’IFAB tenutasi a Glasgow lo scorso marzo: “Questo è un argomento che per noi non esiste“, ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Ora, la Federcalcio olandese ha avanzato cinque nuove proposte di modifica delle regole del gioco, una delle quali ripropone proprio le espulsioni temporanee, senza però specificare in quali circostanze dovrebbero essere applicate. La precedente proposta dell’IFAB, bocciata da Infantino, prevedeva l’uso del cartellino blu per espellere i giocatori per 10 minuti in caso di falli tattici e proteste eccessive.

Le altre quattro proposte della KNVB sono decisamente rivoluzionarie: l’uso dei piedi per le rimesse laterali anziché delle mani, le sostituzioni volanti, il tempo di gioco effettivo di 60 minuti (considerando che attualmente la media è di 54 minuti), e l’autopassaggio sui calci piazzati, permettendo a chi batte il calcio di piazzato di toccare nuovamente il pallone prima che venga toccato da un altro giocatore.

Queste proposte mettono in discussione alcuni capisaldi del gioco del calcio, rendendo improbabile la loro completa implementazione. Tuttavia, il tweet che ha diffuso la notizia ha avuto una grande risonanza, riaccendendo il dibattito sulle modifiche proposte. Anche tra i tifosi prevale la volontà di mantenere la tradizione: commenti come “Tutto questo è disgustoso” e “Hanno tenuto il meeting in un coffee shop di Amsterdam, vero?” sintetizzano il sentimento popolare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author