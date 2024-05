FOGGIA – Dopo l’annuncio che l’iscrizione al campionato del Foggia avverrà senza alcun problema, Nicola Canonico non ha aggiunto altri particolari. Ci aspettiamo che il patron tenga una conferenza stampa per illustrare i programmi in vista della prossima stagione e non è escluso che questo avvenga qualche giorno dopo rispetto al 4 giugno data in cui scadono i termini per iscrivere le squadre al campionato di serie C. L’auspicio è che la prossima stagione dei rossoneri sia più competitiva rispetto a quella appena trascorsa. Una piazza come Foggia non può non disputare almeno i playoff, non può non sedersi al tavolo delle grandi. Diciamo che Canonico ha perso un po’ gli stimoli rispetto ai primi anni, anche perché l’ambiente non è completamente dalla sua parte. L’appello della sindaca a restare in sella, perché a suo avviso non ci sarebbero altri imprenditori almeno a stretto giro interessati a intavolare una trattativa, ha dato nuova linfa all’imprenditore barese che potrebbe anche pensare a un rilancio. La sindaca ha chiesto ai vari imprenditori locali di trasformare l’interessamento al club in sponsorizzazioni che possano dar forza economica alla società e non è escluso che qualche sponsor possa anche arrivare da altre città. Circola la notizia che Molino Casillo già main sponsor del Bari calcio sia interessato anche ad avere una vetrina a Foggia. Una news non ancora confermata, ma potrebbe essere verosimile considerato che l’azienda è particolarmente interessata a investire nel calcio. Lo ha già fatto con la Nazionale e con top club come il Milan. Sarebbe una bella notizia per una piazza come il Foggia che ha una grandissima potenzialità.

