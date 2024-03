Ciclovia urbana, il confronto tra Comune di Andria e associazioni di categoria

ANDRIA – Confronto tra amministrazione comunale e associazioni di categoria per discutere della ciclovia urbana di Andria, che collegherà via Barletta a via Ferrucci rimodulando il traffico di una zona ad alta affluenza. Venerdì pomeriggio il dialogo tra le parti, al fine di trovare la soluzione ottimale per commercio, ambiente e viabilità.

L’amministrazione comunale punta ad un cambio di mentalità dei cittadini, chiamati a sposare una linea green. Dall’altro lato, i commercianti chiedono di rivedere il progetto iniziale per non intaccare parcheggi e transito in zona. Si studia il compromesso tra le parti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author