Champions League 2024/25: l’Italia avrà cinque squadre

L’Italia ha la certezza matematica della qualificazione di una quinta squadra nella Champions League 2024/25. Il passaggio del turno dell’Atalanta, che ha eliminato il Liverpool dall’Europa League, e quello della Fiorentina, approdata in semifinale di Conference, unitamente all’eliminazione del West Ham, hanno garantito alla Serie A i primi due posti nel ranking UEFA 2023/24.

Con Atalanta, Roma e Fiorentina ancora in corsa su due fronti, né Inghilterra né Francia possono recuperare abbastanza punti sull’Italia. Quindi, la Serie A chiuderà al primo o al secondo posto nel ranking UEFA.

Ranking UEFA aggiornato al 18 aprile 2024

– Italia: 19.429 punti

– Germania: 17.642 punti

– Inghilterra: 17.250 punti

– Francia: 15.583 punti

– Spagna: 15.312 punti

Sei Squadre italiane in Champions?

L’Italia porterà otto squadre nelle coppe europee della prossima stagione: cinque in Champions League (le prime cinque di Serie A), due in Europa League (la sesta classificata e la vincente della Coppa Italia, che se già qualificata in Europa League cederà il pass alla settima del campionato) e una in Conference League (la settima o l’ottava). Esiste anche la possibilità di avere sei in Champions: ciò accadrebbe se Roma o Atalanta vincessero l’Europa League e non si classificassero tra le prime cinque del campionato italiano.

