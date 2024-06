Cessione Barletta, Dibenedetto lancia l’ultimatum a Dimiccoli

BARLETTA – Nuova puntata nella saga per la cessione del Barletta Calcio. Il presidente onorario Mario Dimiccoli continua la sua partita su due tavoli, uno con Michele Dibenedetto e l’altro con Arturo Romano. L’imprenditore barlettano e l’ex presidente della Viterbese, nelle vesti di potenziali acquirenti del club biancorosso, si sono dichiarati ottimisti e fiduciosi dopo le interlocuzioni degli ultimi giorni.

Nelle ultime ore, dopo una presunta accelerazione da parte di Romano, è arrivato il comunicato di Dibenedetto, che aveva incontrato Dimiccoli domenica sera a Trani, nei pressi del Monastero di Colonna. L’ex main sponsor lancia l’ultimatum all’attuale proprietario del Barletta, con una lettera firmata dal suo avvocato e consulente Michele Cianci.

“Dopo svariate ed innumerevoli richieste da parte dei cittadini e della stampa sulle determinazioni del Dott. Michele Dibenedetto circa l’acquisto del Barletta Calcio 1922, e soprattutto dopo il comunicato appena uscito del sig. Romano, al fine di non cadere in inutili equivoci e/o polemiche, si ritiene opportuno far conoscere l’odierna situazione.

Dai vari incontri con il sig. Mario Dimiccoli, abbiamo riscontrato, in più occasioni, la propria disponibilità a cedere la società al sig. Dibenedetto. È stato trovato un accordo sulle condizioni, suggellato con una stretta di mano. Il sig. Dimiccoli ha chiesto un ulteriore rinvio per la definizione legale degli accordi a mercoledì. Il dott. Dibenedetto, da parte sua, dichiara di capire il sig. Dimiccoli circa le richieste di rinvio, probabilmente dovute ad altre trattative in atto.

Pur capendo il principio “gli affari sono affari” non può fare altro che accettare la data fissata dal sig. Dimiccoli attendendo, fiducioso nella conclusione della cessione. Anzi, proprio al fine di dare al Presidente Dimiccoli, la possibilità di meditare con più attenzione sulla cessione, attenderà fino il giorno 07.06.2024. Tale data non potrà essere procrastinata, atteso il gravoso impegno per allestire un organico di vertice nonché per verificare la possibilità di un ripescaggio, al fine di donare alla città e ai tifosi una squadra degna della maglia indossata.

Decorso invano tale termine, il Dott. Dibenedetto non si terrà più impegnato per l’acquisto della Barletta Calcio 1922. Si precisa che con lo spirare del termine le energie del Dott. Dibenedetto saranno dedicate ad altro acquisto sempre finalizzato ad esaltare la nostra città della Disfida“.

Avv. Michele Cianci

