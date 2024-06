Pallamano: bis Fasano, i biancazzurri si confermano campioni d’Italia

La Pallamano Junior Fasano centra uno storico bis, ribalta Bressanone e fa suo il quinto tricolore della sua storia, il secondo di fila e il primo nel palasport di Contrada Vigna Marina. La squadra allenata da Vito Fovio, campione d’Italia in carica, ha bissato il successo della passata stagione battendo Bressanone anche in gara-3 con il punteggio di 28-25 dopo una gara condotta dall’inizio alla fine.

Il tricolore dei biancazzurri è stato l’ultimo da giocatore per capitan Flavio Messina, salutato da una standing ovation, che ha vinto tutti e cinque gli scudetti della storia dei fasanesi da capitano e il secondo consecutivo da allenatore per Vito Fovio, che da giocatore in Italia ha vinto praticamente tutto. Saluta con il tricolore anche Filippo Angiolini, in procinto di trasferirsi a Siracusa e salutato con uno striscione dai suoi tifosi, che nel match decisivo sono stati l’ottavo uomo in campo.

