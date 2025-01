CES 2025: Asymmetrica e NiJù protagoniste a Las Vegas

Asymmetrica e la sua spin-off NiJù sbarcano al CES 2025 di Las Vegas, portando due innovazioni rivoluzionarie: MIA (Mirror Interactive Assistant) e CITYCONN. La manifestazione, che si svolgerà dal 7 al 10 gennaio, rappresenta il più grande evento mondiale dedicato all’elettronica di consumo, con aziende provenienti da 14 regioni italiane selezionate dall’ICE per esporre soluzioni all’avanguardia nei settori della sensoristica, mobilità intelligente, clean-tech e salute.

MIA è un sistema contactless di monitoraggio sanitario in grado di rilevare parametri vitali, stati emotivi e temperatura corporea in tempo reale, grazie all’uso di intelligenza artificiale e tecnologia video sviluppata da Asymmetrica. CITYCONN, invece, punta a migliorare la qualità dell’aria nelle città intelligenti utilizzando la tecnologia fotocatalitica Wiwell, che trasforma superfici e arredi urbani in sistemi attivi per la purificazione dell’aria. Le pellicole speciali applicate catturano le polveri sottili, restituendo aria pulita e riducendo l’inquinamento atmosferico. CITYCONN, inoltre, integra l’arte nella sostenibilità con l’iniziativa “L’Arte per un Respiro Pulito”, trasformando opere iconiche come La Notte Stellata di Van Gogh in strumenti attivi di sostenibilità ambientale.

«Il nostro obiettivo – spiega Tiziana Magrì, CEO di NiJù – è unire tecnologia e cultura per migliorare la qualità della vita, creando soluzioni innovative che rispettino l’ambiente e ispirino il progresso».

Asymmetrica e NiJù dimostrano come l’Italia sappia eccellere a livello internazionale, fondendo creatività, competenze tecnologiche e sostenibilità per un futuro più responsabile e innovativo.

