Cerignola, un Bezzon in più a centrocampo

CERIGNOLA – La gara di Torre del Greco è stata la prima tra i professionisti per Aldo Bezzon, giovane e promettente centrocampista del Cerignola. Il classe 2002 è stato uno dei primi rinforzi estivi del club gialloblù, sempre attento alle vicende della Serie D, campionato dal quale è arrivato Bezzon. Ben 29 presenze, condite da 2 gol, nella passata stagione alla Cavese, con tanto di promozione in Serie C sfiorata nello spareggio perso contro il Brindisi. Ospite in ABC Calcio, il ragazzo ha espresso tutta la sua emozione nel tornare in campo, rimarcando le differenze tra i dilettanti e la terza serie nazionale.

La prima con i colori gialloblù è giunta soltanto a fine novembre, non di certo per scelta tecnica ma a causa di un ginocchio che ha dato problemi sin dal suo approdo in Puglia. Prima la preparazione estiva, interrotta con l’operazione e la conseguente riabilitazione, poi il ritorno in campo.

