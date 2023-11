Calcio: espulsioni temporanee, via libera alla sperimentazione

Ok dall’Ifab (International Football Association Board) alle espulsioni temporanee. Saranno ora sviluppati protocolli e un sistema per la sperimentazione. La decisione è stata presa in occasione dell’Annual Business Meeting (ABM) tenutosi oggi, martedì 28 novembre, a Londra. Sempre l’Ifab “ha sostenuto una proposta di sperimentazione in base alla quale solo il capitano della squadra può avvicinarsi all’arbitro in determinate situazioni di gioco importanti”.

