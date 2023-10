Cerignola, Tisci: “Stanchi ed incerottati, serve maggior concretezza”

CERIGNOLA – Il Cerignola cade sotto i colpi della Casertana, il tecnico ofantino Ivan Tisci analizza in maniera lucida la sconfitta ai nostri microfoni: “Abbiamo affrontato una squadra forte, la partita è andata subito in salita ma come al solito abbiamo creato tante occasioni per recuperare. La Casertana non ci ha dato neanche il tempo di assaporare il pareggio, in entrambe le situazioni sono stati molto bravi a ritornare sul doppio vantaggio. È mancata, da parte nostra, lucidità in mezzo al campo, ma ai ragazzi non voglio rimproverare nulla. Ora dobbiamo ricaricare le batteria”.

Tisci prosegue: “Rifarei le stesse scelte dell’inizio, i ragazzi che hanno giocato meno hanno risposto comunque bene. Hanno dimostrato voglia e ho voluto risparmiare chi nelle ultime partite aveva dato davvero tutto per utilizzarlo a gara in corso. Dobbiamo migliorare nel capitalizzare le tante occasioni che vengono create, abbiamo provato a riaprirla fino alla fine, la Casertana è stata brava a restare sul pezzo. È una sconfitta che brucia ma serve per crescere, la prestazione c’è stata”.

Tante defezioni, un Cerignola incerottato quello reduce dalla sconfitta di Avellino. Difficoltà numeriche soprattutto a centrocampo, reparto andato in maggior difficoltà contro la Casertana: “Ruggiero e Tascone sono stati spremuti al massimo, ho chiesto loro di tenere duro perchè a livello numerico siamo in difficoltà. A centrocampo mancano Sainz-Maza, Ghisolfi, Bianco, Capomaggio e Bezzon, eravamo contati e ho provato anche Coccia, non potevamo fare diversamente. Bravi a dare tutto fino all’ultimo”.

