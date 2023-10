Il Taranto rimonta la Virtus: a Francavilla Zonta firma la vittoria al 95′

Il Taranto rimonta la Virtus Francavilla e si aggiudica per 2-1 il derby della Nuovarredo Arena. Fra la fila dei padroni di casa si rivede Giovinco fra i titolari, a discapito di Polidori che parte dalla panchina. Per gli ospiti l’unica novità rispetto al turno infrasettimanale è la presenza di Cianci nel cuore del tridente offensivo. Passano cinque minuti e Mastromonaco calcia di prima intenzione al volo: pallone che termina ampiamente sul fondo. La Virtus sciupa il gol del vantaggio al 9’: sugli sviluppi di un corner in favore dei rossoblù Macca va via in contropiede, percorre praticamente tutto il campo, ma a tu per tu con Vannucchi si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore avversario. Sono solo le prove generali per la rete che arriva pochi istanti più tardi. Al 10’ infatti Accardi crossa dal lato corto destro dell’area di rigore e pesca la testa di Artistico, che insacca e porta i suoi in vantaggio. Quarto centro in campionato per il centravanti classe 2002. Al 16’ ancora Artistico, anche in questa circostanza di testa, schiaccia su cross di Izzillo, ma non trova lo specchio. La Virtus spinge sull’acceleratore a caccia del raddoppio, ma il Taranto pareggia al 34’ con Kanoute. Il senegalese viene innescato da Bifulco e sgattaiola via sulla sinistra, fascia dalla quale con il piattone riesce ad incrociare superando Forte. Quarta gioia stagionale anche per l’esterno classe ’93. Al 41’ è Cianci a provarci per i rossoblù, ma di testa impatta alto sopra la traversa. Allo scadere dei due minuti di recupero Fiorani ci prova dalla lunga distanza, ma la palla si abbassa troppo tardi per impensierire Forte. È l’ultima azione di un primo tempo che termina 1-1. Il primo squillo della ripresa lo suona Bifulco, che calcia al 4’ e conclude non lontano dall’incrocio dei pali. Al 18’ la Virtus sfiora la palla del nuovo vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Accardi di testa trova sì lo specchio della porta, ma anche il salvataggio sulla linea di Cianci. Al 29’ il subentrato Nicoli calcia con il mancino e conclude al lato rispetto della porta difesa da Vannucchi. Al 32’ Artistico va via sulla corsia mancina di campo, salta Riggio, entra in area di rigore e con il destro sfiora il secondo palo. Al 36’ ci prova anche Monteagudo, di testa, concludendo fra i guantoni di Vannucchi. Risponde il Taranto con Bifulco sul capovolgimento di fronte, con Bifulco, cui tiro a giro manca però lo specchio della porta. Al 41’ Biondi sfodera un traversone dalla destra, ma Artistico di testa sfiora soltanto. Nel quarto dei cinque minuti di recupero, quando la gara sembra destinata a chiudersi sull’1-1, Zonta trova l’inzuccata della rimonta rossoblù. Il classe ’97, subentrato all’intervallo, raccoglie l’assist di De Santis e batte Forte. È la prima vittoria del Taranto a Francavilla: i rossoblù agganciano il Picerno a quota 17, con una gara da recuperare (mercoledì, in casa, con il Messina). Scivola in zona playout la Virtus Francavilla, che resta a quota 11 punti. Per i biancazzurri è la quarta sconfitta consecutiva.

