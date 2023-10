Brindisi, Arigliano: ‘Dobbiamo vincere anche noi con il minimo sforzo’

Teddy Arigliano, dirigente e socio del Brindisi ha commentato così la sconfitta col Monopoli: “Dobbiamo vincere anche noi con il minimo sforzo. Bisogna andare avanti, mercoledì abbiamo un altro incontro importante. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo fatto solo noi possesso palla e sfiorato tante volte il gol. Rispetto a giovedì è mancato il gol. Lo schieramento rispetto a Messina era lo stesso, oggi eravamo più propensi all’attacco. Il modulo è relativo. Si tratta di sfruttare le occasioni che creiamo. Non mi sbilancio nel dire che oggi ne abbiamo create almeno dieci. Mercoledì dobbiamo rifarci. Non credo ci sia ingiustizia da parte degli arbitri. Ci vuole un po’ più di attenzione. Ho ricevuto diversi screenshot in cui si nota che la spinta su Ganz era plateale. Quando abbiamo costruito la squadra avevamo già preventivato che avremmo affrontato un campionato in cui avremmo giocato parecchie volte anche durante la settimana”.

