Monopoli, Tomei: ‘Vittoria meritata, campionato anomalo’

L’allenatore del Monopoli Tomei ha commentato così la vittoria di Brindisi: “Nel primo tempo abbiamo avuto il dominio del gioco. Noi abbiamo fatto due gol. Costruivamo, non tiravamo pallonate. Nel secondo tempo il Brindisi, giustamente, ha avuto una reazione nervosa. Bravi noi a contenerli. Sono derby dove c’è molta posta in palio, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Preparare le partite in questo momento è molto difficile. Sia noi che il Brindisi siamo in una posizione di classifica delicata. Siamo contenti per il risultato, per noi era importante perché venivamo da un momento di difficoltà. Questo è un campionato anomalo, si gioca molto e in Lega Pro non è una cosa normale. Si fa difficoltà, non nostra ma oggettiva. Giocare così tanto per noi, in un momento che abbiamo una rosa limitata, è veramente difficile. Credo che il livello si sia alzato. Ci sono squadre veramente importanti. Allo stesso tempo, però, è anche stimolante”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp