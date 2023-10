Cerignola, Tisci perde Leonetti e non solo. Il punto sull’infermeria

CERIGNOLA – È un Cerignola che ha ripreso a far gol e vincere, lo 0-3 ottenuto contro il Monterosi ha portato tre punti preziosi, tanta autostima ma anche la perdita di due pedine importanti per Ivan Tisci. Quella più significativa riguarda Vito Leonetti, in gol per la prima volta con gli ofantini al 18’ e vittima di un infortunio, a causa di un brutto fallo subito da Fantacci, intorno al 25’: l’attaccante è uscito dal campo anzitempo e gli ultimi esami hanno riscontrato un problema contusivo che lo terrà fuori dai campi per almeno un mese. Tanta sfortuna per un ragazzo rientrato soltanto poche settimane fa da un fastidioso infortunio all’adduttore. L’altra tegola riguarda Matteo Ghisolfi, entrato al 67’ e uscito all’83’ per un problema muscolare ancora da valutare. Il classe 2002 rischia di restare ai box per qualche settimana. Defezioni che si aggiungono ad altre situazioni in fase di valutazione. Sainz-Maza aveva lasciato il campo nel corso del primo tempo contro il Benevento: per lo spagnolo si è trattato di un problema al ginocchio che lo ha costretto già a saltare la sfida contro i laziali. Pochissime le chance di un suo rientro contro il Latina, lo stesso vale per Lorenzo Gonnelli. Anche il difensore è alle prese con un fastidio che gli impedirà di essere a disposizione del tecnico per gli imminenti impegni dei gialloblù. Buone notizie invece per Jimmy Allegrini, già in panchina nella gara vinta sabato e recuperato dopo un infortunio di qualche settimana fa. Il lungodegente Bezzon, invece, potrebbe tornare in campo verso fine mese. L’ex centrocampista della Cavese sta terminando la sua riabilitazione al ginocchio e presto potrà finalmente esordire con la maglia del Cerignola.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp