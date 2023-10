Taranto-Turris: corsa contro il tempo per riapre lo Iacovone

È corsa contro il tempo per rendere agibile lo stadio Iacovone in vista della gara di campionato con la Turris di mercoledì 25 ottobre ed evitare che le porte dell’impianto del rione Salinella restino ancora chiuse. I lavori procedono, ma sull’ultimazione non ci sono certezze. Secondo fonti del Comune, la messa in sicurezza della Curva Sud dovrebbe terminare entro questo fine settimana, dopo di che il testimone passerà alla commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli. Se quest’ultima dovesse dare l’ok, allora il Taranto potrà attivare, almeno 24 ore prima. la prevendita per la sfida infrasettimanale.

