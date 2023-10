POTENZA – “Il Comune di Potenza perde un finanziamento di 500.000 euro per i lavori di completamento del settore Distinti dello Stadio “Viviani”, lavori ai quali si farà fronte attingendo ad altre risorse dell’Ente, comunque non sufficienti”. La denuncia arriva dalle due consigliere comunali del gruppo “Insieme per Bianca”, Andretta e Blasi.

