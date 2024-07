Cerignola, suggestione Achik: il marocchino è in uscita dal Bari

Ismail Achik è stata la prima grande plusvalenza del Cerignola tra i professionisti. Il fantasista marocchino, ceduto a settembre del 2023 al Bari per circa 300mila euro, non ha però brillato in quella che è stata una stagione molto complicata per tutto l’ambiente biancorosso.

Il classe 2000 è in uscita dal Bari e rappresenterebbe una suggestione, o meglio un sogno di mercato, proprio per il club ofantino. Parlare concretamente di un ritorno a Cerignola sarebbe prematuro e poco realistico, ma ci sarebbero stati dei primi contatti esplorativi, sia tra le società che con lo stesso Achik, che al momento avrebbe però altre aspettative. Ismail preferirebbe giocarsi le sue carte ancora tra i cadetti, o di scendere in Serie C sposando il progetto di una big. Se col passar delle settimane non dovessero sbocciare delle vere e proprie trattative, Achik potrebbe però seriamente prendere in considerazione l’ipotesi di tornare in riva all’Ofanto, pertanto il Cerignola resta alla finestra in attesa di novità. Per adesso, quindi, soltanto una suggestione, più avanti chissà…

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author