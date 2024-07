Taranto, Giovanili: Armenise nuovo responsabile, ecco i tecnici

(di Lorenzo Ruggieri) Negli ultimi anni, la gestione del settore giovanile del Taranto ha rappresentato un grande punto interrogativo, con tante perplessità da parte di tifosi e appassionati. Dubbi che Massimo Giove vuole tramutare in certezze e proprio in quest’ottica si inserisce la nomina di Pietro Armenise nel ruolo di coordinatore delle selezioni giovanili rossoblù. Queste le prime dichiarazioni dell’ex calciatore, tra le altre, di Foggia e Venezia da neo responsabile del settore giovanile tarantino: “Inizieremo da zero, con un percorso importantissimo. Parlare di giovani è una nota dolente, occorre rifondare tutto come dimostrato dalla Nazionale. Il Presidente Giove mi ha dato la possibilità di far parte di una società gloriosa e ho espressamente voluto tecnici che abbiano indossato la maglia del Taranto in campi professionistici per dare un senso di appartenenza. Quando giocavo qui avevo la pelle d’oca, lo Iacovone mi dava stimoli in più”.

Le squadre giovanili: “Ci saranno 4 squadre, ovvero Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15, oltre a Under 13 e Under 12 appartenenti ad un’altra società. Cazzarò sarà il tecnico della Primavera, mentre Francesco Latartara per l’Under 17, Arseni per l’Under 16. Solo un ex calciatore può insegnare il gesto tecnico e lo spogliatoio. Ringrazio mister Capuano e prometto di mettermi a sua disposizione per lavorare bene con i giovani. Vorrei rivalutare il territorio e tutto il Sud in generale”.

Rivalutazione del territorio: “Abbiamo avuto la possibilità di fare un’affiliazione con la Virtus Taranto, la quale può contare su 500 giovani atleti. Cercherò inoltre di stringere rapporti di collaborazione con tutto il territorio e le società limitrofe”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author