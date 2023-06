Cerignola, sempre più probabile il divorzio con Pazienza

CERIGNOLA – L’avventura di Michele Pazienza sulla panchina del Cerignola potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Secondo le ultime indiscrezioni, la strada della separazione tra il tecnico e il club sembrerebbe tracciata. La decisione definitiva arriverà con tutta probabilità nel corso della prossima settimana, quando la programmazione della prossima stagione entrerà nel vivo. Sono ore di riflessioni dopo tre anni vissuti intensamente: Pazienza ha un altro anno di contratto ma la società, in ogni caso, non dovrebbe opporre resistenza. L’ex allenatore del Pisa potrebbe comunque restare nel Girone C, essendo finito nel mirino di squadre come Crotone e Catania.

In caso di addio, gli ofantini andrebbero alla ricerca di un altro profilo giovane e motivato a farsi luce tra i professionisti. Tra i papabili del dopo-Pazienza ci sarebbero Roberto Taurino, reduce dall’esonero di Avellino, e Fabio Gallo, dimissionario dal Foggia soltanto pochi mesi fa. È però ancora presto per parlarne.

Il cambio di guida tecnica comporterebbe diverse valutazioni in vista di una stagione difficile, che vedrà il Cerignola in prima linea e non più come una semplice matricola. In tal senso bisognerà innanzitutto capire le reali intenzioni del club dopo il quinto posto maturato in campionato e l’eliminazione al primo turno nazionale play-off.

