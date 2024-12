Cerignola, Raffaele: “Strada giusta, mercato per migliorare”

A chiudere la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C c’è il Cerignola, impegnato lunedì sera al “Francioni” di Latina. Ofantini chiamati a rispondere ai successi di Monopoli, Avellino e Potenza, con la ghiotta chance di accorciare sulla capolista Benevento, sconfitta in casa dal Giugliano. Nel prepartita l’allenatore gialloblù, Giuseppe Raffaele, ha svelato le carte in vista del mercato e del girone di ritorno, le sue parole nel servizio.

