Serie D/H – Corsa alla Serie C davvero travolgente. Tutte le sintesi

Con sei squadre in tre punti, tutto può succedere. E la 16 giornata, la penultima del girone d’andata, vede la Nocerina riprendersi la vetta della classifica. I molossi fanno loro il derby di Angri e approfittano del ko della Fidelis Andria ai danni di un Martina davvero lanciatissimo.

Perché al secondo posto, a quota 31 punti ci sono anche Virtus Francavilla e Casarano. I primi ritrovano il sorriso, battendo il Nardò. I secondi, invece, non vanno oltre il pareggio contro il Gravina. Quarto successo di fila per il Matera che batte l’Ugento ed entra seriamente in corsa per il primo posto. Dietro, i distacchi cominciano a farsi importanti. L’Ischia ritrova il sorriso vincendo contro la Palmese che continua a perdere terreno.

Chi sorride, dopo questa giornata, è il Brindisi che rifila un pokerissimo al Manfredonia, azzera la penalizzazione e comincia la propria corsa salvezza. Prezioso successo anche del Fasano sul Francavilla, con la squadra di Agovino che si tira fuori dalla zona play out. Stesso discorso per la Real Acerrana che fa suo il derby contro il Costa d’Amalfi e allunga sulla zona arancione.

TUTTE LE SINTESI

