Cerignola, Raffaele mette in guardia i suoi: “Giugliano pericoloso”

Dare continuità a un inizio di stagione senza sconfitte e con 7 punti all’attivo. Questo il diktat da seguire per l’Audace Cerignola, che dopo l’ottimo pareggio del “Partenio” contro l’Avellino, domenica con fischio di inizio alle 20:45 affronterà il Giugliano tra le mura amiche del “Monterisi”. Cinque i punti racimolati dalla squadra di mister Bertotto, reduce da due pareggi consecutivi contro Avellino e Cavese.

La rifinitura, intanto, sarà fondamentale per capire chi sarà a disposizione di mister Raffaele e chi dovrà restare ancora fermo ai box in vista della gara contro il Giugliano. Capitolo Parigini: l’esterno, in panchina contro l’Avellino, figurerà in distinta. Difficilmente, però, comincerà dal primo minuto.

