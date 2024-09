Il Potenza batte di misura il Sorrento con una prodezza di Schimmenti

Cancellare la sconfitta di Benevento, allungare la striscia positiva di risultati. Questi, rispettivamente, gli obbiettivi di Pietro De Giorgio ed Enrico Barilari, per questa quarta giornata di Campionato che vede affrontarsi, nelle comuni mura amiche dello stadio “Alfredo Viviani”, Potenza e Sorrento. Formazioni che scendono in campo con moduli speculari: 4-3-3 la scelta di entrambi i tecnici. Caturano in campo con la fascia da capitano dal primo minuto: lesione al polpaccio evidentemente superata.

Andiamo in cronaca. Primo quarto d’ora che passa senza particolari sussulti. La prima occasione arriva al termine di una bella azione con Rosafio che però conclude debolmente tra le braccia di Del Sorbo. Nell’azione successiva, siamo al minuto 17, è Bolsius a provarci dalla distanza: Cucchietti blocca in due tempi. Termina così un brutto primo tempo.

Nella ripresa la prima occasione è di marca campana con Musso che al quarto minuto ci prova in girata senza inquadrare la porta. Il Potenza risponde al 54esimo con Castorani che raccoglie di testa un cross di Novella dalla destra senza creare però problemi al numero uno avversario. Castorani che tre minuti dopo ci prova dalla distanza senza trovare la porta. Occasionissima per il Sorrento al minuto 58 con Musso che scappa alla marcatura di Verrengia e da posizione defilata obbliga Cucchietti alla non semplice deviazione in angolo. Al minuto 64 Caturano dal centro dell’area calcia al volo, tra le braccia di Del Sorbo, il bel cross di Burgio. Sul capovolgimento di fronte il Sorrento va vicino al goal del vantaggio con Cuccurullo che da buonissima posizione calcia alto sulla traversa. Al 74esimo Firenze, subentrato a D’Auria, ha sul sinistro la palla dell’1 a 0 ma calcia sull’esterno della porta. Tre minuti dopo è Castorani ad impegnare l’estremo difensore rossonero alla deviazione, con tiro potente dal limite. Il vantaggio del Potenza arriva al 79esimo e porta la firma di Schimmenti (1-0) subentrato a Roasafio: il numero 21 rossoblù raccoglie il lancio di Sciacca dalla linea di centrocampo con un tocco di pregevole fattezza che termina sul fondo della rete. Al minuto 84 Cucchietti salva il risultato deviando in corner il tiro di Polidori.

Termina così: il Potenza conquista la seconda vittoria casalinga. Una vittoria importantissima per il morale, la classifica e il calendario considerando che i prossimi avversari dei rossoblù saranno cerignola, Trapani, Crotone e Juventus. Il Sorrento gioca la sua partita ma manca di incisività in fase di conclusione e subisce la prima sconfitta della Stagione.

IL TABELLINO DI POTENZA CALCIO – SORRENTO

Venerdì 13 settembre 2024, ore 20.45, stadio “A. Viviano”: 4a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Novella, Sciacca, Verrengia, Burgio 6; Castorani, Felippe (87’ Riggio), Erradi (71’ Ghisolfi); Rosafio (69’ Schimmenti), Rossetti, D’Auria (71’ Firenze).

A disp.: Alastra, Galiano, Galletta, Ferro, Rossetti, Milesi, Rillo, Selleri, Vilardi.

All.: Pietro De Giorgio

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco (83’ Vitiello), Blondett, Fusco, Panico; Cangianiello (83’ Riccardi), De Francesco (83’ Lops), Cuccurullo; Guadagni (74’ Colangiuli), Musso (62’ Polidori), Bolsius.

A disp.: Harrasser, Albertazzi, Colombini, Carotenuto, Scala, Di Somma, Cadili, Palella, Esposito.

All.: Enrico Barilari

Arbitro: Lovison (Padova)

Guardalinee: Boggiani – Filali

Quarto Uomo: Valentini

POTENZA CALCIO 1 – 0 SORRENTO

MARCATORI: 79’ Schimmenti

AMMONITI: Felippe, Bolsious, Schimmenti

CORNER: 2 – 7

RECUPERO: 0’ – 5’

SPETTATORI: 2404

INCASSO: euro 21.765

