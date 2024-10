Cerignola, presentata la stagione 2024/2025 del Teatro Mercadante

Prosa, lirico-sinfonica, teatro canzone, commedia e accessibilità caratterizzano la stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Mercadante di Cerignola, presentata ufficialmente dal direttore artistico Savino Zaba in collaborazione con il Comune. Un Teatro per Tutti come claim per rivolgersi ad un pubblico ampio. Via il 10 dicembre con il primo dei nove spettacoli, tante personalità di spicco per un cartellone particolarmente variegato.

La stagione, ancora una volta, si terrà al Roma, Cinema, Teatro e… vista l’indisponibilità dello storico Teatro Mercadante di Cerignola, soggetto ad importanti e fin troppo lunghi lavori di ristrutturazione. Forte tensione tra l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Bonito e la Soprintendenza che vincola gli interventi.

