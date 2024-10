A Bati torna Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina

BARI – Circa 270 espositori tra atelier, sale ricevimenti, chef e pasticcerie, wedding planner, fotografi, agenzie di viaggio, fiorai, gioiellerie, aziende di creazioni sartoriali, confetti e bomboniere: tutto per rendere il giorno del Sì, un giorno in dimenticabile. Torna in Fiera del Levante la 38esima edizione di “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”, salone internazionale punto di riferimento per il destination wedding della Puglia.

Durante le quattro giornate si terranno due momenti internazionali dedicati all’incoming e all’outgoing. In arrivo, in partnership con Pugliapromozione, 17 wedding planner americani che visiteranno diverse strutture ricettive del territorio, assaggeranno la cucina nostrana e sorseggeranno i vini tipici, parteciperanno a masterclass e attività per scoprire cos’è la Puglia del Wedding. Successivamente ne arriveranno altri 15 da Italia, Usa, Emirati Arabi, Francia, Kuwait, Russia, Svizzera e Inghilterra e che si occupano di incoming e outgoing e di matrimoni Lbgtqi+. E non mancheranno le sfilate dei migliori brand del settore e il concorso Un Giorno da Modella.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author