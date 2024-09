Cerignola, per l’attacco si valuta il profilo di Ekuban

Mercato, a quanto pare, ancora aperto in casa Audace Cerignola, specialmente per motivi di forza maggiore. Alla lista degli assenti, oltre a Cuppone, potrebbe aggiungersi Jallow, out nelle ultime ore per un fastidioso problema all’inguine. Se per l’attaccante gambiano dovesse profilarsi uno stop piuttosto lungo, i gialloblù sarebbero pronti a valutare il profilo di Joseph Ekuban, centravanti ex Virtus Francavilla e Fidelis Andria. Secondo alcuni rumors, il ghanese classe 2000 (attualmente svincolato dopo l’esperienza ad Arezzo) sarebbe già in città in attesa che il club valuti se procedere o meno alla chiusura della trattativa.

