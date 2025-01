Cerignola, idea Emmanuele Matino: si cerca l’accordo col Bari

Il Cerignola fa sul serio anche in questo calciomercato. Senza ansie ma provando a raggiungere quei tasselli che possano consentire al ds Elio Di Toro di migliorare ulteriormente la rosa. Nelle ultime ore si sono intensificati i rapporti col Bari per provare ad arrivare ad Emmanuele Matino. Il calciatore, accostato già a diversi top club di C, gradirebbe la destinazione ma resta lo scoglio della formula del trasferimento. Il Cerignola lo vorrebbe in prestito, il Bari, invece, lo darebbe solo in via definitiva, contribuendo eventualmente con una ‘buonuscita’ all’ingaggio del calciatore. I colloqui vanno avanti in attesa di ulteriori sviluppi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author