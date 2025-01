Virtus Francavilla, Rogazzo: “Rispetto per tutti, ma dipende solo da noi”

Antonio Rogazzo, tecnico della Virtus Francavilla, ha presentato così la sfida contro il Francavilla in Sinni: “Troveremo una squadra in salute, che viene da un risultato nettamente positivo ed è una squadra che ha valori importanti. Come dico sempre ai ragazzi, serve massimo rispetto per gli avversari ma molto dipenderà dal nostro atteggiamento. Non ci nascondiamo, abbiamo valori molto importanti. Contraccolpi della scorsa settimana? Secondo me abbiamo fatto un’ottima prestazione, le risposte confortanti sono arrivate soprattutto quando siamo rimasti in dieci, senza perdere di vista l’obiettivo. Dal campo c’era la sensazione di poter fare gol e non subirlo. E il secondo dato è che chi è entrato ha dato un importante contributo, sono soddisfatto. Il gioco? Non guardo quanto successo prima, però a Manfredonia abbiamo fatto una buona partita e non credo la squadra abbia perso il filo di quanto fatto prima”.

Le alternative da sfruttare sull’assenza di Sosa: “Sicuramente l’assenza di Sosa è importante, ma noi abbiamo calciatori all’altezza. Non reputo Arrighini e De Angelis delle riserve, in questo momento hanno avuto meno spazio ma altrove sarebbero facilmente titolari. Non c’è distinzione tra alternative e titolari. Non ho ancora deciso, lo farò domani”.

Su Marconato: “È un ottimo calciatore, l’ho apprezzato anche in passato. È importante per noi, domenica è entrato molto bene, con un impatto tecnico e di personalità importante. Non vado a vedere quanto è stato fatto prima; da quando sono arrivato tutti sono ripartiti dallo stesso livello. Lui, come gli altri, si è allenato bene e le scelte diventano complicate”.

Sul mercato: “Io alleno solo i calciatori che ho a disposizione. Sono contento della rosa a disposizione, se verrà qualcuno ad alzare l’asticella lo prenderemo molto volentieri”.

L’abbondanza in difesa: “L’impegno da parte di tutti è massimale, tenere fuori calciatori. Russo ancora non ha recuperato, abbiamo quattro difensori centrali che sono stati quattro capitani. Tenerne due fuori non è semplice, ma vedo grande disponibilità”.

