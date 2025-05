Stellantis: dalla Regionale un avviso pubblico da 6 milioni per i lavoratori cassaintegrati

Dalla Regione Basilicata pronto un avviso pubblico da sei milioni per i lavoratori cassaintegrati; lo ha annunciato l’assessore regionale alle attività produttive, Franco Cupparo in visita allo stabilimento Stellantis di Melfi. Intanto tra nuove produzioni ed esodi volontari restano molte le incognite per i dipendenti compresi quelli dell’indotto

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author