“Dobbiamo ripartire da ciò che di buono è stato fatto ad Avellino”. Esordisce così Michele Pazienza, tecnico del Cerignola, che mercoledì sera, nella sfida del Monterisi con il Taranto, tornerà in panchina dopo aver saltato per squalifica il match del Partenio-Lombardi.

“Tutte le gare di questo campionato sono difficili, ma quella con i rossoblu sarà particolarmente complicata perché affronteremo una compagine che si schiera con tutti i calciatori dietro la linea della palla, non sarà semplice trovare spazi. Per vincere dovremo essere intelligenti e non avere frenesia, andando alla ricerca della giocata giusta per sbloccare il match”.

”Nella sfida con la Juve Stabia, il Taranto ha giocato con l’atteggiamento della squadra di categoria che lotta per salvarsi, sfruttando al massimo gli episodi e portando a casa una vittoria preziosa. È una partita molto sentita, ai ragazzi ho chiesto il solito spirito di sacrificio che ci ha contraddistinto in questa fase iniziale della stagione”, conclude Pazienza. (Foto Audace Cerignola)