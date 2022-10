Emergenza continua a centrocampo. Per la sfida infrasettimanale di Cerignola, valida per la 9a Giornata, Eziolino Capuano dovrà fare a meno anche di Valerio Labriola (nella foto), fermatosi durante il match casalingo con la Juve Stabia di sabato scorso. L’ex Napoli si aggiunge agli infortunati di lungo corso Diaby, Provenzano e Brandi. Nelle prossime ore si valuterà Antonio Ferrara: il capitano è stato convocato nonostante un problema alla caviglia, ma si deciderà all’ultimo momento visto che il fischio d’inizio è fissato per le 21.00. Out Tommasini in attacco, dà forfait anche De Maria. Prima convocazione per Giovanni Formiconi, che scalda i motori per essere subito in campo.

PROBABILE FORMAZIONE

Se Ferrara dovesse recuperare, davanti a Vannucchi, in campo ”mascherato”, Evangelisti, Antonini e Manetta centrali. Formiconi, Mastromonaco, Mazza, Romano e Ferrara sulla mediana con Guida e La Monica (che dovrebbe essere preferito a Infantino) in avanti.

Se Ferrara non ce la dovesse fare: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta; Mastromonaco, Chapi, Mazza, Romano, Formiconi; Guida, La Monica.

Da non escludere l‘opzione 3412: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta; Mastromonaco, Romano, Mazza, Ferrara (o Formiconi); Guida; La Monica, Infantino. Sono 20 i convocati per il match del Monterisi. (Foto Max Todaro)