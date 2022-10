Il monday night della 10a Giornata di Serie A tra Lecce e Fiorentina finisce con un pareggio (1-1) tutto sommato giusto. La squadra di Marco Baroni non riesce a sfatare il tabù Via del Mare raccogliendo il quinto 1-1 del campionato. Anche i viola proseguono nell’astinenza lontano dal Franchi, in trasferta non vincono da sei mesi. Al vantaggio giallorosso di Cessay sul finire del primo tempo risponde Kouamè in apertura di ripresa. Ancora una volta sugli scudi il portiere leccese Falcone, super in tre occasioni nel secondo tempo.

Baroni conferma Umtiti al centro della difesa, a sinistra Gallo, in attacco tridente con Strefezza, Ceesay e Banda. Italiano schiera ancora Jovic in attacco al fianco di Nico Gonzalez, Mandragora vince il ballottaggio con Duncan. Dopo appena sette minuti. Italiano è costretto al primo cambio: Jovic si ferma, al suo posto Cabral. Nella prima parte della gara, la Fiorentina tiene le redini del gioco, ma il Lecce è compatto. I viola (19′) sfiorano il vantaggio con Mandragora, Falcone è pronto. I giallorossi si affidano alla rapidità di Strefezza, che prova a seminare il panico tra le maglie viola. La gara è piacevole e aperta. I viola passano al 38′ con Cabral che sfrutta una ‘frittata’ della difesa giallorossa, ma il Var rileva la posizione di fuorigioco di Bonaventura. Dalla paura per il pericolo scampato alla gioia per il vantaggio è un attimo: al 43′, un maestoso Gonzalez recupera palla sulla bandierina, salta un avversario e dalla linea di fondo mette in mezzo per Cessay che deve solo spingerla in rete per battere Terracciano.

Con il Lecce avanti si va al riposo, ma in avvio di ripresa la Fiorentina trova il pari al primo affondo: perfetto assist di Cabral per Kouamè, che al centro dell’area colpisce di testa (48′). Gli ospiti sembrano rinfrancanti e giocano stabilmente nella metà campo dei giallorossi, che soffrono. Sale in cattedra Falcone che salva in rapida successione su Martinez Quarta (71′), Kouamè (73′) e Duncan (80′). Gli ospiti sembrano crederci e Italiano inserisce nei minuti finali Ikonè per Kouamè. Nonostante il forcing viola, il fortino del Lecce resiste, anche quando negli ultimi minuti arriva l’espulsione di Gallo per doppia ammonizione. (Foto Lega Serie A)

LECCE-FIORENTINA 1-1

RETI: 43′ Ceesay (L), 48’ Kouamè (F).

LECCE 433: Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti (89’ Gendrey), Gallo; Gonzalez (89’ Helgason), Blin, Askildsen (69’ Bistrovic); Strefezza (89’ Oudin), Ceesay, Banda (74’ Di Francesco). Panchina: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Colombo, Tuia, Listkowski, Persson, Pezzella, Rodriguez. All.: Baroni.

FIORENTINA 433: Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor (59’ Milenkovic), Biraghi; Bonaventura, Mandragora (59’ Duncan), Barak; Kouamè (83’ Ikonè), Jovic (7′ Cabral), Nico Gonzalez. Panchina: Venuti, Terzic, Bianco, Zurkowski, Saponara, Cerofolini. All. Italiano.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

AMMONITI: Mandragora, Kouamè, Blin, Strefezza, Umtiti, Martinez Quarta per gioco falloso, Terracciano per comportamento non regolamentare.

ESPULSO: Gallo (L) al 90’ per doppia ammonizione.

NOTE: Angoli 8 a 2 per la Fiorentina. Recuperi 2′ e 5′. Spettatori 24.925 (19.948 abbonati) per un incasso totale di 423.779 euro.