Dopo il Matera, cade anche la Puteolana al cospetto del Bitonto: finisce 2-0 il match del Città degli Ulivi, neroverdi che salgono a 8 punti e si collocano a metà classifica.

Gara vivace sin dalle prime battute, parte meglio la Puteolana. Al 2′ Esposito avanza palla al piede, si accentra e infine conclude. Palla a lato. Si scuotono i neroverdi dal quarto d’ora. Al 15′ angolo di Taurino, Maffei in area tenta una bella acrobazia, senza successo. Al 16′ ancora Taurino pesca Maffei in area, palla mancata di pochissimo. Al 21′ si fa male tra gli ospiti Della Corte: al suo posto Fontanarosa. Brividi al 29′ punizione potente di Maffei, incrocio dei pali, al 31′ insidioso tentativo di testa di D’Ascia: miracolo Petrarca, palla in angolo. Al 39′ la svolta: fallo su Maffei in area, rigore. Dal dischetto Taurino batte Lamberti per l’1-0.

Parte su ritmi più bassi la ripresa. Per le prime occasioni bisogna aspettare almeno il 61′: Maffei si invola in area, la sua conclusione sorvola la traversa. Ne seguiranno altre, non fortunate. Al 62′ tiro a giro che termina a lato, al 70′ concoisione alta. All’83’ brivido Puteolana: corner e colpo di testa di Avella. Petrarca c’è. Al 90′ spreca clamorosamente Moscelli: Muscatiello serve Palazzo, da quest’ultimo assist per il numero 20 che sbaglia. Al 91′ rimedia Palazzo: lui la rete la gonfia, festeggiando il ritorno in campo nel migliore dei modi.

BITONTO-PUTEOLANA 2-0

RETI: 40’ rigore Taurino, 90’+2’ Palazzo

BITONTO 433: Petrarca; Tangorre (73’ Ciafardini), Silletti, Gianfreda, Chiaradia; Clemente, Spinelli, Ungredda (80’ Muscatiello); Maffei (70’ Gomes), Figliolia (64’ Moscelli), Taurino (46’ Palazzo). Panchina: Figliola, Petrignani, Carullo, Losavio. All. Loseto.

PUTEOLANA 4312: Lamberti; D’Ascia, Varchetta, Avella, Buono (63’ Arrivoli); Gatto (67’ Haberkon), Della Corte (66’ Fontanarosa), Di Palma (55’ Romano); Grieco; Guarracino, Esposito (52’ Iadaresta). Panchina: Maiellaro, Amelio, Marzano, Di Lorenzo. All. Marra.

ARBITRO: Cerea (Bergamo). Assistenti: Bosco (Lanciano) e Gentile (Teramo).

AMMONITI: Gianfreda, Figliolia, Moscelli, Clemente (B), Di Palma, Varchetta (P).

NOTE: Recuperi 3’/6’. Angoli 7-7.