Ceglie Messapica, operaio Arif muore mentre taglia un tronco

Un operaio dell’ARIF (Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali), Mario Rutiglio, è morto nella prima serata di oggi, 20 luglio, a Ceglie Messapica, mentre stava tagliando un tronco durante le operazioni di bonifica successive allo spegnimento di un incendio. È ancora da accertare la dinamica dell’incidente. La vittima è Mario Rutiglio di Ostuni, deceduto durante le operazioni di bonifica. L’uomo è rimasto schiacciato da un tronco subito dopo l’incendio. La vittima aveva 60 anni ed era a pochi mesi dalla pensione, si trattava di uno dei suoi ultimi interventi.

Cordoglio del presidente Emiliano

“Una tremenda notizia colpisce tutti noi della Regione Puglia. Un esperto operaio dell’Antincendio Regionale Arif Mario Rutiglio è morto nell’adempimento del suo dovere mentre stava bonificando un bosco dopo lo spegnimento dell’incendio di un bosco nel territorio di Ostuni. Un dolore lacerante reso ancora più forte dalle modalità dell’incidente. Mario è rimasto schiacciato da un grosso albero che stava ispezionando per metterlo in sicurezza. Queste le conseguenze della irresponsabile attività di chi per dolo o colpa grave scatena questi incendi senza rendersi conto dei rischi cui espone chi deve spegnarli. La nostra vicinanza affettuosa a tutti i suoi parenti e colleghi che in questo momento sono nel dolore e nella disperazione. Mario sarebbe andato in pensione tra non molto e per tutta la sua vita ha fatto il suo lavoro con coraggio e dedizione a salvaguardia del patrimonio boschivo della nostra comunità”. Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.