Fasano, rapina in casa: ‘Dacci i soldi o ci prendiamo tua figlia’

Hanno fatto irruzione nella sua abitazione a Fasano e l’hanno minacciata, se non avesse consegnato tutto ciò che aveva, che le avrebbero portato via la figlia: drammatica rapina avvenuta qualche giorno fa, ma la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore. Due malviventi con il volto coperto hanno fatto irruzione armati in un appartamento terrorizzando una donna di 32 anni, sola in casa con la sua bambina. I banditi hanno ferito con un coltello alle braccia e al volto la donna e sono poi fuggiti con tutto il denaro che aveva in casa, circa 4.500 euro. La vittima è stata trasportata in ambulanza al Pta di Fasano dove è stata medicata. Sul caso indagano i carabinieri: i due banditi erano molto ben informati sulla presenza di denaro contante in casa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author