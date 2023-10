CEGLIE MESSAPICA – Un giovane ristoratrice di Ceglie Messapica, Arianna Urgesi di 29 anni, costretta alla dialisi per una grave insufficienza renale, ha ricevuto un rene dal papà Raffaele che è risultato compatibile proprio quando la situazione stava precipitando.

Il trapianto è avvenuto presso il Policlinico di Bologna la scorsa settimana. Arianna e il papà ora stanno bene.

“Ho iniziato la dialisi e nel frattempo il medico mi ha consigliato di venire a Bologna, al Sant’Orsola, per cercare la strada del trapianto”, racconta Arianna. “Mentre i test svolti sulla madre non hanno dato risultati incoraggianti, papà Raffaele è risultato idoneo e compatibile: “È stata una grande gioia. Per i miei figli farei questo e altro”.

