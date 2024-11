Cavo nella statua di Eraclio a Barletta, ditta sanzionata

BARLETTA – Sanzionata secondo i regolamenti della Polizia Locale La Fabbrica dei Lumi, la ditta incaricata di installare le decorazioni natalizie a Barletta e protagonista dell’episodio del cavo agganciato ad un foro già esistente nella statua di Eraclio. L’assessore alle attività produttive Giuseppe Dileo spiega quanto deciso nelle stanze di Palazzo di Città: nessuna sanzione per i dirigenti che hanno selezionato l’impresa, multa a carico dell’azienda per l’errore dell’operaio.

Pur non avendo arrecato nessun danno al Colosso bronzeo, resta in piedi l’ipotesi di valutazioni da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali della BAT. L’amministrazione comunale non ha ricevuto alcun richiamo da parte dell’ente competente, ma non si escludono interlocuzioni sull’analisi di quanto accaduto. Il cavo è stato rimosso dopo poche ore.

