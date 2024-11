Consiglio comunale Barletta, venerdì torna il bilancio consolidato

BARLETTA – Tornerà nel consiglio comunale del 29 novembre l’approvazione del bilancio consolidato 2023. L’amministrazione di Barletta porterà per la terza volta il punto all’ordine del giorno in assise consiliare, dopo il mancato ok del provvedimento attraverso il voto degli ormai famosi diciassette della maggioranza.

Il sindaco Cannito, che ha già portato dalla sua parte il consigliere Luigi Dimonte, non è però riuscito ancora a superare lo scoglio, complice l’assenza di Riccardo Memeo in occasione dell’ultima votazione. A ciò, inoltre, si sono aggiunte le discussioni interne alla stessa maggioranza e con l’opposizione nell’ultima seduta consiliare, che rendono nuovamente acceso l’avvicinamento all’appuntamento di venerdì.

Tra gli altri punti in consiglio, inserita l’approvazione del programma comunale per il diritto allo studio per l’anno 2025 e la variazione di bilancio per il nuovo polo dell’infanzia nella zona 167. Tornano inoltre le discussioni sull’implementazione della videosorveglianza urbana e sulla manutenzione del canile comunale, punti ritirati dallo stesso Cannito durante l’ultima assise.

Dopo le polemiche al termine del consiglio comunale del 6 novembre, il clima resta teso. La città di Barletta attende di superare una lunga fase di stallo.

