Margherita di Savoia: ordigno esplode davanti a una paninoteca

Un ordigno è esploso la notte scorsa a Margherita di Savoia dinanzi ad una paninoteca di via Testone che si affaccia su via Africa Orientale, in pieno centro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con la squadra investigazioni scientifiche del Comando provinciale dell’Arma di Trani e al personale della vigilanza privata Pegaso Security. Lievi i danni riportati. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero immortalato una persona a volto coperto allontanatasi rapidamente a piedi dopo aver collocato l’ordigno, presumibilmente una bomba carta. Il titolare dell’attività ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce.

